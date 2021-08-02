Власти Свердловской области объяснили отсутствие сахара в магазинах

Власти Свердловской области объяснили отсутствие сахара в магазинах
Власти Свердловской области объяснили отсутствие сахара в магазинах
Вчера, 22:01ОбществоФото: 1МI
Жители Свердловской области жаловались на нехватку сахара-песка в магазинах региона. Власти провели проверку.

Было установлено, что случай носит локальный характер. В свердловских магазинах сахар есть, перебоев с поставками этого продукта нет.

Отсутствие в некоторых магазинах сахара было связано с повышенным спросом в период сбора ягод. Также, после сообщения о дефиците данного продукта, люди начали массово его скупать впрок и «на всякий случай».

В правительстве Свердловской области сообщили, что сахар в распределительных центрах имеется в достаточном количестве, чтобы обеспечить всех жителей региона.

Напомним, что о дефиците сахара в магазинах сообщают жители разных городов Свердловской области. На дефицит сахара, который внезапно исчез с полок магазинов во многих городах региона, свердловчане жалуются в социальных сетях.

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