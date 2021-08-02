Выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми к началу учебного года начались в России

Выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми к началу учебного года начались в России
Выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми к началу учебного года начались в России
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1МI
Россиянам со 2 августа начали поступать на счета единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста.

Тем, кто подал заявление на выплату единовременного пособия на подготовку к началу нового учебного года, деньги начали поступать в понедельник, 2 августа. Ранее сообщалось, что выплаты начнутся с 15 августа, однако указ о досрочном начале выплат в конце июня подписал президент России Владимир Путин.

Выплата положена на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, а также обучающимся детям-инвалидам до 23 лет.

По 10 тысяч рублей россияне получат на банковскую карту. Тем, кто еще не оформил заявление, сделать это можно на сайте «Госуслуги», либо в ПФР до 1 ноября 2021 года.

Напомним, о возможности получения единовременной выплаты в размере 250 тысяч рублей россиянам напомнили в Минтруде. Деньги можно потратить на открытие своего бизнеса, организацию личного подсобного хозяйства или переобучение.

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