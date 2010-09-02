08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел 3-е соревнование по мини DownHill
08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел уже 3-е соревнование по мини DownHill (скоростной спуск с горы). Мероприятие прошло при поддержке мотоцентра "Техника Движения", печатного двора "Всем", клуба туристов "Полюс", "АльпСервис.
В соревновании приняли участие 35 спортсменов из Свердловской области.
Трасса протяженностью 580 м с повортами, крутыми спусками, техничными участками.
В соревнованиях было 4 категории: женщины, юниоры, элита, мастера.
Распределение призовых мест
в категории Женщины:
1. Любченко Оксана (Екатеринбург) команда Velomania
2. Тимченко Валерия (Нижний Тагил) команда Racing N Tagil
3. Жигалина Дарья (Екатеринбург) команда Бельф Спит
в категории Юниоры:
1. Пауц Данил (Нижний Тагил) команда КГБ
2. Миллер Жан (Нижний Тагил)
3. Браун Валентин (Нижний Тагил) команда КГБ
в категории Элита
1. Зорин Иван (К-Уральский) команда Rock-Riders
2. Баранов Максим (Екатеринбург) команда Бельф Спит
3. Козырин Евгений (Екатеринбург)
в категории Мастера:
1. Старостин Дмитрий (Нижний Тагил) команда Bombers
2. Якимов Дмитрий (Нижний Тагил)
3. Грачев Сергей (Нижний Тагил)