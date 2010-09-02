08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел 3-е соревнование по мини DownHill

08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел 3-е соревнование по мини DownHill

08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел уже 3-е соревнование по мини DownHill (скоростной спуск с горы). Мероприятие прошло при поддержке мотоцентра "Техника Движения", печатного двора "Всем", клуба туристов "Полюс", "АльпСервис. В соревновании приняли участие 35 спортсменов из Свердловской области. Трасса протяженностью 580 м с повортами, крутыми спусками, техничными участками. В соревнованиях было 4 категории: женщины, юниоры, элита, мастера. Распределение призовых мест в категории Женщины: 1. Любченко Оксана (Екатеринбург) команда Velomania 2. Тимченко Валерия (Нижний Тагил) команда Racing N Tagil 3. Жигалина Дарья (Екатеринбург) команда Бельф Спит в категории Юниоры: 1. Пауц Данил (Нижний Тагил) команда КГБ 2. Миллер Жан (Нижний Тагил) 3. Браун Валентин (Нижний Тагил) команда КГБ в категории Элита 1. Зорин Иван (К-Уральский) команда Rock-Riders 2. Баранов Максим (Екатеринбург) команда Бельф Спит 3. Козырин Евгений (Екатеринбург) в категории Мастера: 1. Старостин Дмитрий (Нижний Тагил) команда Bombers 2. Якимов Дмитрий (Нижний Тагил) 3. Грачев Сергей (Нижний Тагил) Смотреть фотоотчет с места событий

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