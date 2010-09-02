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08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел 3-е соревнование по мини DownHill
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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08 августа 2010 на горе Голый камень велоклуб Bombers провел 3-е соревнование по мини DownHill

2 сентября 2010, 08:56ОбществоСергей Демидов
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