1 миллион рублей "подарил" УВЗ вагонским школам
2 сентября 2010, 07:29ОбществоОльга
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1 сентября представители руководства УВЗ поздравили с началом учебного года учащихся техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и студентов Нижнетагильского технологического института, филиала Уральского федерального университета.
Эти учебные заведения входят в состав Корпоративного университета Уралвагонзавода и являются базовыми по подготовке специалистов для производства.
Уралвагонзавод материально поддерживает школы Дзержинского района. Так, на 2010-2011 учебный год на развитие школ, которых в районе 21, акционерным обществом выделен 1 миллион рублей, отметила пресс-служба УВЗ.
Ежегодно УВЗ выделяет средства для покупки подарков к Дню знаний для первоклассников. Мамам первоклассников, работающих на УВЗ, традиционно предоставляется по три нерабочих оплачиваемых дня в начале сентября.
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