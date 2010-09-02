1 миллион рублей "подарил" УВЗ вагонским школам

Эти учебные заведения входят в состав Корпоративного университета Уралвагонзавода и являются базовыми по подготовке специалистов для производства.

Уралвагонзавод материально поддерживает школы Дзержинского района. Так, на 2010-2011 учебный год на развитие школ, которых в районе 21, акционерным обществом выделен 1 миллион рублей, отметила пресс-служба УВЗ.