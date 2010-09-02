Бывшие ученики Галины Лавровой собирают деньги на памятник для нее

В декабре будет два года с того дня, как умерла его первая учительница Галина Даниловна Лаврова – легенда нижнетагильской педагогики. Более 30-ти лет она проработала учителем начальных классов в 44-й школе. В 1999 году стала почетным гражданином города. Она - народный учитель СССР, была награждена орденом "Знак Почета", значком "Отличник народного просвещения".

Но не столько звания, сколько детская любовь отражала ее талант быть Учителем с большой буквы. И хоть своих детей у Галины Даниловны не было, ее детьми себя считают все многочисленные воспитанники, говорит Дмитрий Кузьмин, учившийся у педагога-легенды почти 30 лет назад.

На могиле учительницы до сих пор стоит временный деревянный крест – у оставшихся в живых родных нет средств на памятник. Обеспечить достойную память Галине Лавровой – долг ее учеников, считает Дмитрий Кузьмин. На новый, хороший памятник нужно 70 тысяч рублей. Дмитрий Кузьмин и несколько его одноклассников пока собрали только 10 тысяч. А установить памятник хотят ко Дню учителя, 5-го октября. Но, к сожалению, многих контактов с бывшими соратниками по учебе у Дмитрия не сохранилось.

Если вы готовы пожертвовать деньги на памятник Галине Лавровой, свяжитесь с Дмитрием Кузьминым по телефону 8-912-614-90-99 и по электронной почте kuzmin-d-nt@rambler.ru.

Отметим, что в декабре прошлого года на стене 44-ой школы появилась мемориальная доска Галине Лавровой.