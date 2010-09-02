Четверо школьников Нижнего Тагила награждены премией губернатора
2 сентября 2010, 17:45ОбществоОльга
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Александр Мишарин вручил премии губернатора учащимся Свердловской области. Пятьдесят юных талантов, среди которых четверо тагильчан, губернатор поздравил лично.
В этом году лауреатами премии стали победители всероссийских олимпиад и турниров областного фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего Урала", а также спортивных и спортивно-технических мероприятий.
Как сообщает управление образования Нижнего Тагила, Юрий Еркин, Артем Пелымский, Юлия Русанова и Яна Шмакова за свои результаты получили солидное денежное вознаграждение. В прошлом году тагильчан–лауреатов премии губернатора было двое.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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