Два тагильских милиционера попали под колеса нарушителя ПДД

Пресс-служба УВД Нижнего Тагила сообщает, что около часу ночи два сотрудника патрульно-постовой службы, милиционер и милиционер-водитель выехали по вызову на Привокзальную площадь. Обследуя район, они обратили внимание на автомобиль "Тойота-Виста", который припарковался под знаком "проезд запрещен".

Милиционеры потребовали у водителя предъявить документы. Он сначала вышел из машины, потом сел обратно, заблокировал двери, дал задний ход, сбив одного милиционера, затем рванул вперед, уложив на капот второго, и скрылся. Первый сотрудник ППС отделался ушибом колена. После оказания медпомощи его отпустили домой. Второй получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД установили автомобиль, вызвали в инспекцию водителя. Им оказался 22-хлетний тагильчанин. Материалы этого дела будут переданы в следственный комитет при прокуратуре Тагилстроевского района, отметили в пресс-службе УВД.