Экспорт УрФО в два раза превысил объем импорта
2 сентября 2010, 17:02ОбществоОльга
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Экспорт УрФО в два раза превысил объем импорта. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, за 7 месяцев внешнеторговый оборот субъектов УрФО составил 12,7 миллиарда долларов США. Это на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.
За семь месяцев уральские компании отправили за границу товаров на 8,6 миллиарда долларов. В основном экспортировались металлы и изделия из них, продукция химпрома, оборудование и транспорт, древесина. А объем импортных поставок составил 4,1 миллиарда долларов.
Более трети от этой суммы пришлось на машины, оборудование и транспортные средства. Кроме того, ввозились минеральные продукты, металлы, продукция химпрома, продовольственные товары, текстиль и обувь. В основном предприятия УрФО торговали с Казахстаном, а также с США, Турцией, Китаем, Нидерландами и Германией.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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