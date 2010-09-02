Экспорт УрФО в два раза превысил объем импорта

За семь месяцев уральские компании отправили за границу товаров на 8,6 миллиарда долларов. В основном экспортировались металлы и изделия из них, продукция химпрома, оборудование и транспорт, древесина. А объем импортных поставок составил 4,1 миллиарда долларов.

Более трети от этой суммы пришлось на машины, оборудование и транспортные средства. Кроме того, ввозились минеральные продукты, металлы, продукция химпрома, продовольственные товары, текстиль и обувь. В основном предприятия УрФО торговали с Казахстаном, а также с США, Турцией, Китаем, Нидерландами и Германией.