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"Евраз" организовал "Балы первоклассников" для детей сотрудников НТМК и ВГОКа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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"Евраз" организовал "Балы первоклассников" для детей сотрудников НТМК и ВГОКа

2 сентября 2010, 07:09ОбществоОльга
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