"Евраз" организовал "Балы первоклассников" для детей сотрудников НТМК и ВГОКа

Каждый ребенок получил в подарок рюкзак с символикой "Евраза" и фотоальбом. Родителям, чьи дети пошли в первый класс, 1 сентября предоставили выходной? сообщает департамент по связям со СМИ "Евраза".

"Начало первого учебного года – очень волнующее событие для каждого ребенка. Очень важно, с каким настроением первоклассник перешагнет порог школы. Поэтому "Евраз" постарался, чтобы для детей, чьи родители работают в компании, знакомство со школой началось с радостных впечатлений", - подчеркнул Директор дирекции по социальной политике ООО "ЕвразХолдинг" Григорий Мисник.