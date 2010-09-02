"Евраз" организовал "Балы первоклассников" для детей сотрудников НТМК и ВГОКа
2 сентября 2010, 07:09ОбществоОльга
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Для детей сотрудников НТМК и ВГОКа были организованы увлекательные конкурсные программы с участием сказочных героев, театрализованные представления. На каждом предприятии ребят приветствовали руководители предприятий.
Каждый ребенок получил в подарок рюкзак с символикой "Евраза" и фотоальбом. Родителям, чьи дети пошли в первый класс, 1 сентября предоставили выходной? сообщает департамент по связям со СМИ "Евраза".
"Начало первого учебного года – очень волнующее событие для каждого ребенка. Очень важно, с каким настроением первоклассник перешагнет порог школы. Поэтому "Евраз" постарался, чтобы для детей, чьи родители работают в компании, знакомство со школой началось с радостных впечатлений", - подчеркнул Директор дирекции по социальной политике ООО "ЕвразХолдинг" Григорий Мисник.
Как отметил Григорий Мисник, праздничные мероприятия для первоклассников прошли на всех предприятиях компании в Сибири, Украине, на Урале и Дальнем Востоке.
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