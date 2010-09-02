Фотография в социальной сети спасла девушке жизнь

Как сообщает Сара решила похвастаться своим новым маникюром, фото которого разместила на своей странице. Ее приятель-медик, увидев фото, порекомендовал ей обратиться к врачу. Девушка последовала совету и прошла медосмотр. Врачи обнаружили у нее синдром марфана. Синдром поражает кожу, сердечно-сосудистую систему, зрение и другие системы человека. При этом заболевании люди худощавы, высоки и имеют тонкие и длинные пальцы. Именно благодаря этому знакомый девушки и смог определить у нее эту болезнь.