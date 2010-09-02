Фотография в социальной сети спасла девушке жизнь
2 сентября 2010, 13:28ОбществоMilka
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Британка Сара Линтерн осталась в живых только благодаря публикации в Facebook фотографии своей руки. По снимку один из пользователей социальной сети определил, что женщине грозит опасное заболевание.
Как сообщает Сара решила похвастаться своим новым маникюром, фото которого разместила на своей странице. Ее приятель-медик, увидев фото, порекомендовал ей обратиться к врачу. Девушка последовала совету и прошла медосмотр. Врачи обнаружили у нее синдром марфана. Синдром поражает кожу, сердечно-сосудистую систему, зрение и другие системы человека. При этом заболевании люди худощавы, высоки и имеют тонкие и длинные пальцы. Именно благодаря этому знакомый девушки и смог определить у нее эту болезнь.
В случае, если бы англичанка не обратилась к врачам, то она могла даже не дожить до 35 лет (согласно статистике). Сейчас женщине ничего не угрожает, и она находится под медицинским наблюдением.
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