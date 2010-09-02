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Компания Siemens проводит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Компания Siemens проводит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников

2 сентября 2010, 09:12ОбществоСергей Демидов
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