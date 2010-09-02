Компания Siemens проводит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников

Тема этого года «Инновации для устойчивого развития». Заявки и проекты принимаются с 1 сентября 2010 до 15 января 2011г.

Напомним: IV Всероссийский конкурс "Сименс" для старшеклассников под названием «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни» успешно прошел в 2009-2010 учебном году. Свое содействие проекту оказали Министерство Образования и науки РФ и Федеральное агентство по делам молодежи, поддержали свыше 1300 общеобразовательных школ, колледжей и техникумов, более 20 вузов из всех федеральных округов России. Письма поддержки в адрес организационного комитета конкурса направили свыше 160 департаментов и комитетов по образованию, промышленности и экологии.

Школьники Уральского федерального округа представили на суд экспертов 70 проектов.

Победители прошлого года в УрФО:Первое место занял – Максим Азаров, представивший проект «Промышленная ветростанция циклонного типа в северном исполнении». Старшеклассник из поселка Тазовский Тюменской области представил на суд экспертов актуальный проект, который был по достоинству оценен руководством компании «Сименс» и представителями ведущих Высших учебных заведений страны.

Второе место в Уральском Федеральном округе было присуждено Андрею Агапову из г.Нижний Тагил Свердловской области, который представил проект «Электронный таймер на микросхемах типа КМОПкак энергосберегающее устройство».

Третье место занял Алексей Елизаров с проектом «Проблемы утечки газа магистральных и бытовых сетей».