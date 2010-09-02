Очный Центр обслуживания клиентов МРСК открылся в Нижнем Тагиле

Его работа рассчитана на потребителей электроэнергии и тех, кто только собирается подключиться к электросетевому комплексу компании. Поводом для обращения к специалистам могут быть любые вопросы, связанные с электроснабжением в любом населенном пункте, находящемся в зоне ответственности НТЭС, рассказал заместитель гендиректора МРСК Урала по развитию и реализации услуг Сергей Золотарев.