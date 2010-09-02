Очный Центр обслуживания клиентов МРСК открылся в Нижнем Тагиле
2 сентября 2010, 17:19ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По вопросам качества энергоснабжения тагильчане теперь могут обратиться в МРСК. 2 сентября в Нижнем Тагиле открылся очный Центр обслуживания клиентов "Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала".
Его работа рассчитана на потребителей электроэнергии и тех, кто только собирается подключиться к электросетевому комплексу компании. Поводом для обращения к специалистам могут быть любые вопросы, связанные с электроснабжением в любом населенном пункте, находящемся в зоне ответственности НТЭС, рассказал заместитель гендиректора МРСК Урала по развитию и реализации услуг Сергей Золотарев.
Задать вопросы энергетикам тагильчане могут как в самом центре по адресу поселок Подстанция 53, так и по многоканальному бесплатному телефону 8-800-20-01-220. Среди шести подразделений "Свердловэнерго" Нижнетагильские электрические сети стали первым предприятием, где открылся очный центр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей