Подросткам Нижнего Тагила расскажут, что такое мужество и зачем служить в армии
2 сентября 2010, 17:28ОбществоОльга
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Более сотни тагильских подростков посетят уроки мужества. РОСТО проводит всероссийскую акцию "Уроки мужества", к которой присоединилось и нижнетагильское отделение.
По сообщению городского отделения РОСТО, для старшеклассников нескольких тагильских школ ветераны войны и нынешние военные расскажут, почему нужно служить в армии. Затем юноши посетят автошколу и радиотехническую школу. По мнению организаторов акции, школьные учителя не способны дать подросткам объективную информацию о службе в армии, а проводимые уроки мужества компенсируют этот недостаток.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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