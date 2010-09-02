Подросткам Нижнего Тагила расскажут, что такое мужество и зачем служить в армии

По сообщению городского отделения РОСТО, для старшеклассников нескольких тагильских школ ветераны войны и нынешние военные расскажут, почему нужно служить в армии. Затем юноши посетят автошколу и радиотехническую школу. По мнению организаторов акции, школьные учителя не способны дать подросткам объективную информацию о службе в армии, а проводимые уроки мужества компенсируют этот недостаток.