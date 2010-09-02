Прогнозы свердловских синоптиков станут точнее

Всего закуплено 37 таких комплексов. Половину из них установили этим летом, остальные введут в следующем году.

Добавим, что бабьего лета в первой половине сентября на Среднем Урале синоптики не прогнозируют. Тепло будет проникать в регион только на считанные дни. В целом среднесуточные температуры в сентябре будут держаться на уровне 7-10 градусов.