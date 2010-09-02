Прогнозы свердловских синоптиков станут точнее
2 сентября 2010, 16:44ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Современными автоматизированными метеокомплексами обзавелись свердловские синоптики. Теперь исследования климатических явлений станут намного точнее.
Всего закуплено 37 таких комплексов. Половину из них установили этим летом, остальные введут в следующем году.
Добавим, что бабьего лета в первой половине сентября на Среднем Урале синоптики не прогнозируют. Тепло будет проникать в регион только на считанные дни. В целом среднесуточные температуры в сентябре будут держаться на уровне 7-10 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей