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Скандинавская авиакомпания организует первую гей-свадьбу на борту самолета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скандинавская авиакомпания организует первую гей-свадьбу на борту самолета

2 сентября 2010, 16:54ОбществоОльга
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