Скандинавская авиакомпания организует первую гей-свадьбу на борту самолета

Как рассказал агентству представитель SAS, компания начала принимать заявки от однополых пар, желающих пожениться во время полета из Швеции в США. Как только фирма наберет достаточное количество заявок, на официальном сайте SAS будет проведено онлайн-голосование и выбрана пара, которая получит возможность сыграть свадьбу в самолете.

SAS предоставит победившим в голосовании влюбленным и их гостям бизнес-класс авиалайнера для проведения торжественной церемонии и банкета за счет авиакомпании. Паре также оплатят билеты до Нью-Йорка и медовый месяц в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что влюбленная пара должна будет успеть пожениться в небе над Швецией, где однополые браки не запрещены.