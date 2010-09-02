Скандинавская авиакомпания организует первую гей-свадьбу на борту самолета
2 сентября 2010, 16:54ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Скандинавская авиакомпания SAS организует и проведет первую в истории гей-свадьбу на борту самолета, сообщает AFP. Церемония запланирована на 6 декабря и состоится во время рейса Стокгольм - Нью-Йорк.
Как рассказал агентству представитель SAS, компания начала принимать заявки от однополых пар, желающих пожениться во время полета из Швеции в США. Как только фирма наберет достаточное количество заявок, на официальном сайте SAS будет проведено онлайн-голосование и выбрана пара, которая получит возможность сыграть свадьбу в самолете.
SAS предоставит победившим в голосовании влюбленным и их гостям бизнес-класс авиалайнера для проведения торжественной церемонии и банкета за счет авиакомпании. Паре также оплатят билеты до Нью-Йорка и медовый месяц в Лос-Анджелесе.
Примечательно, что влюбленная пара должна будет успеть пожениться в небе над Швецией, где однополые браки не запрещены.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей