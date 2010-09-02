Стартовал конкурс на лучший талисман Олимпиады - 2014

Любой желающий может прислать свой эскиз талисмана. Присланные работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут деятели искусства, науки, анимации и компьютерных технологий. Конкурс продлится до 1 декабря 2010. Лучший талисман выберут всенародным голосованием в прямом эфире, которое пройдет 7 февраля 2011 года.

В качестве талисмана Олимпиады-2014 уже предложены морской конек, дельфин, якутский мамонтенок. Не исключено также, что символом предстоящей Олимпиады станет знакомый всем олимпийский мишка.