Тела двух молодых людей найдены в лесах в окрестностях Лаи
2 сентября 2010, 17:38ОбществоОльга
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Тела двух молодых людей с многочисленными травмами найдены вчера в лесах в окрестностях Лаи. 28-летний тагильчанин и 27-летний житель Лаи пропали еще 13-го августа. Они уехали на мотоцикле "Иж-Планета", и больше их никто не видел.
Молодых людей объявили в розыск. Вчера вечером их тела обнаружили местные жители. У тагильчанина обнаружена черепно-мозговая травма, у его приятеля – переломы челюсти и другие повреждения головы. Возбуждено уголовное дело.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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