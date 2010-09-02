Теплая погода ненадолго вернется на Средний Урал
2 сентября 2010, 08:24ОбществоОльга
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В пятницу 3 сентября на Среднем Урале будет тепло. Но уже с субботы регион ожидает похолодание. Местами пройдут дожди.
Холодный антициклон быстро следует через наш регион с запада на восток. Сегодня ночью местами в Свердловской области зафиксированы заморозки на поверхности почвы и в воздухе, сообщает АПИ.
Днем 3 сентября синоптики обещают теплую и сухую погоду, температура поднимется выше 20 градусов. Но уже в субботу, 4 сентября, тепло пойдет на убыль, возможны небольшие дожди.
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