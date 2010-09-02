В Екатеринбурге заминирован торговый центр "Фан-Фан"
2 сентября 2010, 11:34ОбществоMilka
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В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании торгового центра. Звонок поступил примерно в 10 часов утра. Неизвестные сообщили о том, что здание ТЦ "Фан-Фан" заминировано и вскоре взлетит на воздух.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, было выставлено оцепление. Посетителей и сотрудников эвакуировали на улицу. По данным городского УВД, в здании находилось 150 человек.
В настоящее время продолжается осмотр помещений "Фан-Фана". Сотрудники милиции приступили к поискам неизвестных, сообщивших о минировании.
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