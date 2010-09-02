В Нижнем Тагиле за сутки число простудившихся выросло почти вдвое

Лидером стал Дзержинский район. Здесь ОРВИ подхватили 83 человека. Медики винят в таком росте простудных заболеваний резкое похолодание. Кстати, обычно увеличение заболевших происходит после выходных. Сейчас же всплеск заболеваемости произошел в середине недели.