В Нижнем Тагиле за сутки число простудившихся выросло почти вдвое
2 сентября 2010, 17:52ОбществоОльга
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За сутки число простудившихся тагильчан выросло почти вдвое. Еще вчера к врачам обратились 157 человек, а уже сегодня - 280.
Лидером стал Дзержинский район. Здесь ОРВИ подхватили 83 человека. Медики винят в таком росте простудных заболеваний резкое похолодание. Кстати, обычно увеличение заболевших происходит после выходных. Сейчас же всплеск заболеваемости произошел в середине недели.
Главный специалист управления здравоохранения по эпидвопросам Екатерина Топычканова считает, что детям уже пора для профилактики принимать иммуномодуляторы, например анаферон. Это поможет защитить ребенка от ОРВИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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