Жители сгоревшего Вижая готовы к акциям протеста
2 сентября 2010, 17:08ОбществоОльга
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Жители сгоревшего поселка Вижай готовы начать акции протеста после 10 сентября. Они почти месяц не могут получить обещанную им компенсацию и страховку Пенсионного фонда.
Об этом радиостанции "Эхо Москвы-Екатеринбург" рассказал депутат облдумы Андрей Альшевских после встречи с жителями поселка. Власти Ирбита признают, что в лучшем случае смогут расселить всех погорельцев только в конце сентября, пишет Ура.ру. При этом люди получат двухкомнатные квартиры не в собственность, а по договору социального найма.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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