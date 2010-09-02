Жители сгоревшего Вижая готовы к акциям протеста

Об этом радиостанции "Эхо Москвы-Екатеринбург" рассказал депутат облдумы Андрей Альшевских после встречи с жителями поселка. Власти Ирбита признают, что в лучшем случае смогут расселить всех погорельцев только в конце сентября, пишет Ура.ру. При этом люди получат двухкомнатные квартиры не в собственность, а по договору социального найма.