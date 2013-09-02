Низкая стоимость Шевроле Круз пришлась покупателям по нраву

Разработчики компании General Motors постарались на славу – ряд функциональных особенностей и решений в дизайне полностью преобразило данную модель. Выпуск модели осуществляется в нескольких кузовных вариантах, но наибольшей популярностью и спросом пользуются автомобили класса хэтчбек. Для тех, кто хочет приобрести идеальный семейный автомобиль, предлагаем пошагово ознакомиться с основными характеристиками Шевроле Круз:

Доступная ценовая политика. Стартовая стоимость Шевроле Круз 479000 российских рублей. Тем, кто не желает ограничиваться базовой комплектацией автомобиля (на российском рынке представлено три основные модификации Chevrolet Cruze), стоимость модели будет варьироваться до 761000 рублей.

Высокий уровень экономичности. Путем кропотливых разработок, инженеры этой модели Шевролет отыскали идеальное сочетание экономичности и мощности. Фактический расход топлива 1,6 литрового двигателя Chevrolet Cruze, будет составлять до 11 л (при езде в городских условиях). В смешанном режиме расход топлива - 8 литров, а в условиях трассы – около семи литров. Хорошие характеристики мощности. Для российского рынка данная модель доступна в двух модификациях двигателя – 1,6 и 1,8 литра. В первом случае, мощность будет составлять 109 лошадиных силы, а во втором – 141 лошадиную силу. Работа моторов основывается на автоматической и ручной трансмиссиях – 5 (6) и 6 ступеней соответственно.

Уникальные дизайнерские разработки, которые помогают авто выглядеть стильно и привлекательно. Несмотря на то, что автомобиль визуально выглядит достаточно компактно, машина прекрасно подойдет для перевозки до пяти пассажиров Спортивный стиль оформления салона. Голубые оттенки, используемые в отделке и приборной панели, впечатляют и помогают проникнуться атмосферой спортивного автомобиля. Как отделка торпедо, подлокотников, так и сидений и дверей модели выполнены из материалов высокого качества.

Продвинутые системы безопасности. Автомобили Шевроле - это полноценный комплекс ряда систем безопасности, таких, как ABS, EBD, ESC, TCS. В качестве пассивной безопасности предоставляются подушки безопасности и усиленная жесткость автомобильного каркаса.