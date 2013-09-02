Новый способ борьбы с неплательщиками в Нижнем Тагиле (ФОТО)
2 сентября 2013, 14:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После того, как на портале TagilCity.ru вышла публикация о «красных квитанциях», в адрес общественного движения «Тагил без ям» обратились пользователи и рассказали, как в их подъездах борются с должниками.
Так, неплательщикам устанавливают пробку на канализации, что крайне негативно сказывается на комфортной жизни в квартире. Причем, пробка устанавливается принудительно, а снимется за счет должника. Сумма ликвидации пробки – 4 тысячи рублей.
Данное «насильственное» решение, очевидно, – крайняя мера. Ведь в нашем городе практически в каждом доме есть те, кто не платит за ресурсы, проживая, можно сказать, за счет соседей. И суммы эти превышают миллионы. Данный метод борьбы, возможно, вызовет недовольства… у самих неплательщиков.
Фотография общественного движения «Тагил без ям»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей