Плюсы и минусы отелей Питера и Киева

Мы рассмотрим плюсы и минусы гостиниц Санкт-Петербурга и Киева, как основных городов, где постоянно останавливаются туристы, на примере самых популярных гостиниц.

Апарт-отель Кронверк, который находится в красивом городе на Неве, славится своими уютными номерами и вежливо-интеллигентной обслугой. Гостиница находится в здании бизнес-центра, что, естественно привлекает множество бизнесменов, приезжающих в город по делам или работе. В стоимость номера здесь обязательно включен завтрак. Но здесь есть один небольшой минус, если человек приехал не один, то завтрак все равно предоставляется только одному человеку, остальное берется за дополнительную плату. Кроме этого существенный минус также составляет довольно высокая цена за номер в сутки. Но, несмотря на это, конечно, гостиница удобна для бизнесменов, а вот туристам лучше присмотреть более скромный отель, коих в городе очень много.

Следующий отель находится в самом сердце Украины-в Киеве. Отель Богдан Хмельницкий один из самых знаменитых и посещаемых отелей на Украине. Пользуется огромной популярностью, в особенности у российских туристов. Знаменит и необычен он тем, что находится внутри огромного теплохода, который стоит у причала реки. Номера сделаны в каютах, что придает особый колорит людям, посещающим и остановившимся в гостинице. Основной упор в меню ресторана гостиницы направлен на морскую тематику, и готовят там, безусловно, очень вкусно и сытно. Это все несомненные плюсы отеля.

Но опять же, ночевать в каютах и на теплоходе, хоть и стоящем на мели, понравится далеко не всем. Да к тому же, до ближайшего метро, ровно, как и до города – путь не очень тои близкий. А, несмотря на все это, цены в отеле не очень то и маленькие. Берут здесь за все, и горничные очень не любят, когда дают маленькие чаевые. Зато есть несомненные плюс для тех, кто не хочет снимать номер, но не против перекусить в кафе при гостинице. Вход в ресторан открыт абсолютно всем желающим.