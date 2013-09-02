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Плюсы и минусы отелей Питера и Киева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плюсы и минусы отелей Питера и Киева

2 сентября 2013, 09:45ОбществоПавел Сидоренко
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