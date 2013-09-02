Привычное хамство на дороге: «обочечники» Нижнего Тагила

Про обочечников уже в комментариях было не раз: как самые умные не заранее перестраиваются, а внаглую на Кулибина, прямо с левого ряда лезут. На видео 2109 сразу перестроился, как только пробку заметил. И не пустил BMW кроссовер - обочечника говорит пользователь.