Привычное хамство на дороге: «обочечники» Нижнего Тагила
2 сентября 2013, 18:40Общество
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Любой порядочный водитель, который не торопится и едет по правилам, когда-либо сталкивался с ситуацией, в которой так называемые, «обочечники» откровенно хамят. Те, кто, невзирая на пробку, объезжают ее, а под конец, чтобы совершить задуманный изначально маневр, просят пропустить их вперед.
Своим видео поделился пользователь vagonsky, которому также досаждает данный факт. По его словам, именно из-за таких объезжающих и создаются длинные, «нерассасывающиеся» пробки.
Про обочечников уже в комментариях было не раз: как самые умные не заранее перестраиваются, а внаглую на Кулибина, прямо с левого ряда лезут. На видео 2109 сразу перестроился, как только пробку заметил. И не пустил BMW кроссовер - обочечника говорит пользователь.
Предлагаем пользователям TagilCity.ru принять участие в опросе на данную тему:
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Видео предоставил пользователь Vagonsky
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