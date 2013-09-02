Тагильчане вновь недовольны качеством ремонта дорог (ФОТО)

Так, в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Андрей Волегов с фотографиями того, как осуществляется ремонт дорожного полотна на Вагонке. Со своими замечаниями пользователи обратились в Администрацию города.

Довожу до вашего сведения, что дорога от ул. Калинина, ул. Круговая и до ул. Юности выполнена не по требованиям ГОСТ. По данной дороге проложен асфальт, но по обочине не сделаны бордюры, если на данном участке не предусмотрены бордюры, то в таком случае должна быть отсыпана обочина, а её нет вообще! С ул. Юности в повороте на ул. Круговая высокая подушка асфальта без обочины. О чем свидетельствуют мои фотографии. Прошу принять меры гласит обращение.

Фотографии предоставлены Андреем Волеговым

По известным данным, Сергей Константинович Носов установил окончательный срок всех дорожных работ - 10, максимум 15 сентября. Поэтому остается надеяться, что все дороги, в том числе и вышеназванная, будут доделаны в срок. Отметим, что именно с 10 сентября в Нижний Тагил будут приезжать высокопоставленные лица.

Кроме того, на недавнем совещании, Сергей Носов отметил, что с ходом ремонта в нашем городе, каждый тагильчанин стал экспертом в области дорожного строительства. Так, Сергей Константинович шутя, говорит, что люди рассуждают «о нерациональном расходовании бюджетных средств».

– «А зачем вообще третий слов асфальта класть? Два вроде бы - достаточно. Можно было бы больше улиц закатать. Вообще, кто придумал эти вещи?», - цитирует Носов, - В один слой вообще можно было бы положить больше квадратов. А если «ямочным», то вообще - весь город!

– Надо вообще щебнем засыпать, - шутит Александр Полушин (Служба заказчика городского хозяйства).

Шутки шутками, но представители Администрации настроены серьезно. Начинается крайне дождливое время года, что также будет мешать подрядчикам, однако, как сказал Сергей Носов, нужно было ускоряться раньше.