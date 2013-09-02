Урок для первоклассников Нижнего Тагила от Сергея Носова

С экранов больших мониторов он поведал ученикам, с чего когда-то начинался их родной город. Кто такие были Демидовы и умельцы, что построили первый в России паровоз, первый велосипед, первые рельсы. Рассказал о героическом труде тагильчан во время Великой Отечественной войны, и о героях сегодняшних дней. И о несгибаемом, дерзком и упорном тагильском характере. На простых примерах Сергей Носов показывал первоклассникам, что в Нижнем Тагиле возможно все. Для этого нужно только не лениться, каждый день постигать новое, идти вперед не взирая ни на что и любить место в котором живешь. После просмотра каждому школьнику, пришедшему в эти стены впервые, был подарен диск с этим уроком и напутствие: «В добрый путь».

Вместе с детьми смотрели видео и их родители.

– Это довольно необычный ход, – сказал после Сергей Ряховский, папа Никиты. Как говорится, с чувством с толком с расстановкой Глава поведал о жизни города в разные его периоды. От Демидовых до наших дней. И нам, действительно, есть, чем гордиться в Тагиле. Я сам многих вещей не знал. Ну, понимаете, все как-то по верхушкам. Тут краем уха что-то услышал. Там. Допустим, что из нашего железа сделана крыша лондонского парламента - я и знать не знал. Что Эйфелевая башня из тагильского металла - тоже никогда не слышал. Ну, про войну и танки наши, конечно, имею представление. Сам некоторым образом с их разработкой связан.

И знаете, что еще очень важно: тон беседы. Носов так тщательно подбирал слова, так хотел донести до слушателей, что Нижний Тагил – город удивительных личностей и характеров, что сам проникаешься. Задумываешься, а ведь и правда, история-то у нас необыкновенна. И гордиться городом хочется. Сделать что-то для него, для будущего охота. Честное слово!

Гелена Юсупова, мама первоклассницы Алины.

Мне очень понравилось, что Сергей Константинович говорил с детьми не как самый главный в городе, а как дядя Сережа. И еще очень понравился лейтмотив всего разговора. О чем бы ни шла речь, он подчеркивает, не ленись, трудись, учись, и перед тобой откроются невероятные возможности.

Мне кажется, очень здорово, что нынешние первоклассники начинают свой путь именно с такого урока. Урока патриотизма. Маленькому человеку показывают, что в Нижнем Тагиле все возможно. Да и взрослым не грех лишний раз об этом напомнить.