В электричке «Екатеринбург - Нижний Тагил» установят книжные полки
2 сентября 2013, 09:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О буккроссинге в свердловских электричках рассказывает портал 66.ru.
Сообщается, что в скоростных поездах направлением «Екатеринбург - Нижний Тагил» и «Екатеринбург - Каменск-Уральский» будут установлены книжные полки. Работники РЖД призывают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя местную библиотеку.
К слову, идея очень даже достойная, поскольку два часа в электричке - отличная возможность почитать книгу, но она не всегда под рукой. Добавим, в первое время пусто не будет - сотрудники СвЖД уже подобрали литературу, которая заполнит полки.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей