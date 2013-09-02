В Невьянске прошел День чествования Наклонной башни (ФОТО; ВИДЕО)

Традиция чествования наклонной красавицы в городе Невьянск появилась десять лет назад – в 2003 году. Изначально это был лишь «музейный» праздник, носивший несколько научный характер. Но организаторы решили расширить границы, сделав его общегородским. А теперь, получается, и общеобластным!

Невьянская башня, построенная по приказу Акинфия Демидова, является уникальным памятником архитектуры первой половины XVIII века, с которым связано множество легенд. Не каждый знает, что в башне располагались заводская лаборатория, архив, казначейский контора, тюрьма, «слуховая комната», городские часы и смотровая дозорная площадка отмечают организаторы праздника.

Этот день был наполнен чудесными мероприятиями, начиная с открытия экспозиции «По улицам старого Невьянского завода», традиционного фотокросса, семейного праздника и заканчивая ярким fire-шоу и праздничным салютом. Кроме того, не оставило никого равнодушным и «выступление» поющих фонтанов.

Также в течение праздника не закрывались и ворота самой башни – даже поздним вечером гостей ждала «ночная театрализованная экскурсия «Легенды Невьянской башни». А сама «виновница» торжества даже в темное время суток оставалась красавицей – на башне горела подсветка.

Мероприятие проходило при поддержке правительства Свердловской области. Было очень много людей, но это не помешало обеспечивать порядок на территории достопримечательности – наряд полиции и добровольных дружинников контролировал процесс торжества. Кроме того, рядом с башней располагается «святое место» - Спасо-Преображенский Собор, где вести себя недостойно просто не полагается.

Завершил мероприятие грандиозный праздничный салют, долгожданный для многих. Он длился более 10 минут и радовал глаз весь Невьянск. Туристы, гости города, да и сами жители, побывав на Башне, никогда не остаются равнодушными к уральской достопримечательности – все-таки хранит она в себе таинственное очарование!