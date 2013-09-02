В Нижнем Тагиле отметили 70-летие Курской битвы

В той битве принимали участие более 6 тысяч подобных боевых единиц. Так, благодаря уникальных характеристикам советских танков и героизму самих воинов, тогда было разгромлено свыше тридцати немецких дивизий.

Во главе с Губернатором Свердловской области ветераны Великой Отечественной Войны, съехавшиеся со всех регионов, обошли экспозицию. Почтенные ветераны, на несколько минут задержавшись у стендов с оружием тех времен, вспомнили свое прошлое. А ушли лишь только когда смогли в руках подержать некоторые представленные экспонаты.

Это главная встреча для нас, танкистов. Она ознаменовалась тем, что танковые войска являются лучшим войском для того, чтобы организовать победу Николай Климов, ветеран ВОВ, поделился с ОТВ.

Можно с уверенностью сказать, что выставкой ветераны остались довольны.