В Нижнем Тагиле отметили 70-летие Курской битвы
В минувшие выходные ветераны-танкисты всего региона посетили Нижний Тагил, где в честь 70-лентия победы на Курской Дуге устроили выставку военной техники, главным экспонатом которой явился, конечно же, знаменитый танк Т-34.
В той битве принимали участие более 6 тысяч подобных боевых единиц. Так, благодаря уникальных характеристикам советских танков и героизму самих воинов, тогда было разгромлено свыше тридцати немецких дивизий.
Во главе с Губернатором Свердловской области ветераны Великой Отечественной Войны, съехавшиеся со всех регионов, обошли экспозицию. Почтенные ветераны, на несколько минут задержавшись у стендов с оружием тех времен, вспомнили свое прошлое. А ушли лишь только когда смогли в руках подержать некоторые представленные экспонаты.
Это главная встреча для нас, танкистов. Она ознаменовалась тем, что танковые войска являются лучшим войском для того, чтобы организовать победу Николай Климов, ветеран ВОВ, поделился с ОТВ.
Можно с уверенностью сказать, что выставкой ветераны остались довольны.
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