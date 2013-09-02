В новый учебный год с новым настроением: школа №64 отмечает юбилей (ФОТО)

В 1958 году школа гостеприимно распахнула свои двери. За годы обучения более 100 тысяч учеников вышло из стен этой школы. И сегодня на торжественной линейке в честь Дня знаний ученики и педагоги подвели итоги ее 55-летней работе. Обучаются здесь и стипендиаты, и кандидаты в мастера спорта. Кроме того, в педагогическом составе есть и выпускники самой «виновницы» торжества.

Вступительное слово произнесла директор школы с 1999 года - Светлана Ивановна Басенцян.

Поздравляем первоклассников, которые вливаются в нашу дружную семью! Пусть каждый урок будет вам интересен, пусть «царица наук» математика научит вас считать, пусть русский язык подарит вам прекрасные стихи, и чтобы у вас сложилось всё замечательно! Поздравляю и 11-классников! Сложный год вам предстоит - подготовка к ЕГЭ. Этот пусть мы с вами пройдем достойно. Поздравляю дорогих педагогов и родителей! Итак, мы отправляемся в плавание!

Пришел поздравить школу - Радаев Владимир Григорьевич, почетный гражданин Нижнего Тагила, депутат Городской думы:

Уважаемые преподаватели, родители, дети! На самом деле, этот день – счастье для тех, кто идет в школу первый раз! Это действительно праздничный день, школе – 55 лет. И в честь этого мы что-нибудь обязательно подарим! Хочется, чтобы одинадцатиклассники закончили этот год без потерь по ЕГЭ. Желаю, чтобы школа была впереди, успехов! Не разочаровываться, и вперед – к знаниям! Ура!

На церемонии также присутствовала и Промышленникова Людмила Анатольевна, главный специалист Администрации Ленинского района в отделе по благоустройству и ЖКХ:

Уважаемые ребята, родители, замечательный коллектив школы №64! От имени Администрации Ленинского района от души поздравляем вас с началом нового учебного года, желаем всем хорошего здоровья, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества.

Традиционно на церемонии выступили и первоклассники, и выпускники. Все они – сказали добрые слова, а также исполнили творческие номера.

К слову, именно сегодня в школе №64 был заложен первый «кирпич» строительства новой спортивной площадки на территории школы. Как рассказал Самойлов Владимир Николаевич, учитель физкультуры, этот подарок школе был необходим. Планируется строительство трех беговых дорожек, двух прыжковых ям и много другого. Финансирование, суммой более 20 миллионов рублей, кстати, осуществляется из средств областного бюджета.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет школу №64 с 55-летний юбилеем!