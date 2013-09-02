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Ветхие учебники в школах Нижнего Тагила: такого быть не должно (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветхие учебники в школах Нижнего Тагила: такого быть не должно (ФОТО)

2 сентября 2013, 17:00Общество
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