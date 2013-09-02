Ветхие учебники в школах Нижнего Тагила: такого быть не должно (ФОТО)

Однако не все учебники по своему физическому состоянию подходят для того, чтобы быть использованными. Почему этого быть не должно и куда обращаться с возникшими жалобами, читайте в статье. В редакцию TagilCity.ru обратился пользователь, рассказавший следующее:

Вчера сын получил учебники. Мы в прошлом году получали такие же, клеили их, формировали обложку и замазывали «белилкой» поля всю первую неделю сентября. Сын был сильно расстроен таким положением дел. Сейчас выданные учебники опять в таком же состоянии. Я просто не знаю, что с этим делать.

Они не пригодны для подростков. Тут и возраст ребенка, и психология (учиться по порванным учебникам). Или мне как с ранеными животными – «ах, давай вылечим учебник!». Есть какие то нормы «ветхости»? Школа имеет право так делать? -- пишет пользователь.

За полноценным комментарием редакция TagilCity.ru обратилась в Управление образования Нижнего Тагила. На вопросы ответила Удинцева Татьяна Аркадьевна, заместитель начальника управления образования города Нижний Тагил.

Татьяна Аркадьевна, есть ли какие-нибудь стандарты, контролирующие качество выдаваемых учебников в Нижнем Тагиле?

Для каждого учебника, в зависимости от того, в мягкой он корочке или в твердой, определен срок жизни. Максимальный срок жизни для «твердого» учебника – 4 года. В основном, такие сейчас и поступают, а в мягких обложках практически нет. Это входит в компетенцию образовательного учреждения – ежегодно определять список учебников, которые они будут использовать в образовательном процессе. Этот список должен полностью соответствовать федеральному перечню учебников и утверждается приказом директора школы.

Кто финансирует школы для покупки учебников?

– Финансирует Свердловская область. А заказы делают руководители учреждений. В этом году обновлялся фонд учебников по новым стандартам.

А как получается, что в школах всё же выдают «ветхие» учебники?

– Это значит, что образовательное учреждение вовремя не отследило и не сделало заказ на новые учебники. Учебники всегда приходят вовремя.

Куда обращаться родителям в случае данного факта?

– Родители могут обращаться в управление образования, у нас есть специалист, по телефону: 41-30-21.

Страдают ли школы Нижнего Тагила от нехватки учебников?

– Нехватки учебников в нашем городе в принципе не должно быть. Это должны отслеживать руководители и библиотекари образовательных учреждений. По нашим данным, все дети обеспечены учебниками.

Могут ли с родителей собрать деньги на учебник?

– Абсолютно точно не должны собирать. Повторюсь, денег на учебники было предостаточно – нужно было вовремя сделать заказ. И все школы сделали этот заказ.

Единственное, родители очень часто путают: их просят купить тетради, рабочие тетради. Это сопровождение к учебнику, но в ней ребенок пишет. Она не может использоваться несколькими поколениями, поэтому они не закупаются.

В некоторых школах Нижнего Тагила по математике ведутся занятия по системе обучения Занкова, есть учебник-рабочая тетрадь, по новым стандартам. Его тоже могут попросить купить родителей, но остальные – ни в коем случае. Относительно рабочей тетради: ее ведь можно не покупать – достаточно отксерокопировать. Эти обстоятельства обговорены и ребенок имеет право заниматься по ксерокопиям.

Городской портал TagilCity.ru благодарит Татьяну Аркадьевну за комментарии!