80 суворовцев в Екатеринбурге зачислены в роту героя РФ Олега Пешкова
Сегодня, 11:30ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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1 сентября в Екатеринбургском суворовском училище прошла церемония посвящения в суворовцы. 80 суворовцев зачислены в пятую роту, где учился пилот самолета Су-24 Олег Пешков, посмертно удостоенный звания героя РФ.
Сюжеты: Екатеринбург
В День знаний в суворовском училище Екатеринбурга прошла церемония посвящения первокурсников. В пятую роту, где учился герой РФ летчик Олег Пешков, зачислены 80 суворовцев.
Воспитанников суворовского училища поздравили командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин и начальник училища Юрий Затонацкий.
В парадной форме образца 1943 года первокурсники прошли торжественным маршем по плацу. Погоны им вручили ветераны Вооруженных сил России. Также после проведения торжественной части с учениками был проведен урок мужества, сообщает «Областная газета».
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