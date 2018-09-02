80 суворовцев в Екатеринбурге зачислены в роту героя РФ Олега Пешкова

В День знаний в суворовском училище Екатеринбурга прошла церемония посвящения первокурсников. В пятую роту, где учился герой РФ летчик Олег Пешков, зачислены 80 суворовцев.

В парадной форме образца 1943 года первокурсники прошли торжественным маршем по плацу. Погоны им вручили ветераны Вооруженных сил России. Также после проведения торжественной части с учениками был проведен урок мужества, сообщает «Областная газета».