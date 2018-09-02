Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
80 суворовцев в Екатеринбурге зачислены в роту героя РФ Олега Пешкова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%ba1.jpg.1024x0 q85

80 суворовцев в Екатеринбурге зачислены в роту героя РФ Олега Пешкова

Сегодня, 11:30ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
Читайте
также
«Эрика, живи!»: тагильские школьники собрали деньги больной лейкозом студентке
Свердловская область лидирует по количеству коррупционеров среди регионов
Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросотрировочный завод в Тюмени