Два жителя Серова обвиняются в краже денег с банковских карт

7 июля 2018 года в полицию Серова обратился мужчина с заявлением о краже. Ранее он познакомился в интернете с женщиной и после непродолжительного общения пришёл к ней на квартиру.

Во время свидания, сопровождаемого распитием спиртного, мужчина рассказал, что у него дома хранится банковская карта с крупной суммой денег. Когда он уснул, женщина попыталась вначале перевести деньги себе на счёт при помощи смартфона, а после неудачи, похитила у мужчины ключи от квартиры, и забрала оттуда карточку.

Женщина успела потратить часть похищенных средств, приобрести билет на поезд и отправиться в Омск. Однако она была задержана и доставлена в отдел полиции,рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

10 июля аналогичное происшествие произошло с жительницей Серова. К ней в гости пришёл знакомый, с которым она начала распивать алкоголь. В момент застолья банковская карта находилась на видном месте, а хозяйка до этого сообщила знакомому пин-код. После того, как женщина уснула, злоумышленник забрал карту и снял с неё 8,5 тыс. рублей.