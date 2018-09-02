Медведи в Свердловской области стали чаще выходить к населенным пунктам

Спасатели напоминают жителям Свердловской области о правилах поведения при встрече с хищником.

Медведей привлекает еда, поэтому не стоит устраивать на окраине населенных пунктов свалки пищевых отходов. Если же вывоз мусора невозможен, остатки продуктов лучше сжечь.

Находясь в лесу, нужно вести себя шумно, не отделятся от группы людей. Не ходить в лесу ночью.

Нельзя приближаться к медвежатам, так как рядом находится медведица.

Если же вы все-таки повстречали медведя, то нельзя поворачиваться к нему спиной и бежать. Лучше медленно пятиться назад.