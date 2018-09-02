Медведи в Свердловской области стали чаще выходить к населенным пунктам

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Спасатели предупреждают свердловчан об участившихся случаях выхода медведей к населенным пунктам.
Спасатели напоминают жителям Свердловской области о правилах поведения при встрече с хищником.
Медведей привлекает еда, поэтому не стоит устраивать на окраине населенных пунктов свалки пищевых отходов. Если же вывоз мусора невозможен, остатки продуктов лучше сжечь.
Находясь в лесу, нужно вести себя шумно, не отделятся от группы людей. Не ходить в лесу ночью.
Нельзя приближаться к медвежатам, так как рядом находится медведица.
Если же вы все-таки повстречали медведя, то нельзя поворачиваться к нему спиной и бежать. Лучше медленно пятиться назад.
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Хищника можно отпугнуть криком, звоном металлических предметов, хлопками и другими громкими звуками, сообщает «Областная газета».
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