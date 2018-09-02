Несколько тысяч жителей Сортировки в Екатеринбурге остались без света

Часть домов в районе Сортировки осталась без электричества. Жители винят в произошедшем работников, которые устанавливали детские качели, а коммунальщики пока что не могут сообщить, когда вновь появится свет.
Днём 1 сентября в домах квартала Миномётчиков-Надеждинская-Техническая-Манёвровая пропало электричество. Местные жители утверждают, что виноваты в этом рабочие, которые устанавливали детские качели в одном из дворов и перебили силовой кабель.
Сначала был грохот, после чего везде пропал свет. Много магазинов закрыли. Во дворе 51-го дома делают детскую площадку, и где-то, кажется, перебило кабель,поделилась с журналистами жительница Сортировки.
Сроки устранение аварии неизвестны. Один из жильцов дома, который остался без света, рассказал E1.ru о своём диалоге с рабочими коммунальных служб.
Я подошёл, а рабочие сидят, пиво пьют. Говорят, что у них муфты нужной нет. И в Екатеринбурге, видимо, муфт вообще нет, так что везут её из области, за 40 километров,возмущается мужчина.
Официальные комментарии от коммунальной службы Екатеринбурга примерно соответствуют тому, что рассказали рабочие.
Звонков было столько днём, сейчас уже поубавилось. 20 строений отключили. В основном, пятиэтажки и четырёхэтажки. Идёт раскопка и устранение повреждений в ночь, администрация района в курсе. Когда починят, не могу пока сориентировать,сообщили в центральной диспетчерской службе ЖКХ.