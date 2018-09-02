Несколько тысяч жителей Сортировки в Екатеринбурге остались без света

Днём 1 сентября в домах квартала Миномётчиков-Надеждинская-Техническая-Манёвровая пропало электричество. Местные жители утверждают, что виноваты в этом рабочие, которые устанавливали детские качели в одном из дворов и перебили силовой кабель.

Сначала был грохот, после чего везде пропал свет. Много магазинов закрыли. Во дворе 51-го дома делают детскую площадку, и где-то, кажется, перебило кабель,поделилась с журналистами жительница Сортировки.

Жители считают, что всему виной рабочие, которые устанавливали эти качели Фото: E1.ru

Сроки устранение аварии неизвестны. Один из жильцов дома, который остался без света, рассказал E1.ru о своём диалоге с рабочими коммунальных служб.

Я подошёл, а рабочие сидят, пиво пьют. Говорят, что у них муфты нужной нет. И в Екатеринбурге, видимо, муфт вообще нет, так что везут её из области, за 40 километров,возмущается мужчина.

Официальные комментарии от коммунальной службы Екатеринбурга примерно соответствуют тому, что рассказали рабочие.