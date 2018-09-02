Рок-трамвай проехал по Нижнему Тагилу 31 августа

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31 августа жители Нижнего Тагила смогли прокатиться на рок-трамвае.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Альянс: Делай Свое Дело
«Тагильский трамвай» и группа «Альянс» организовали совместное мероприятие, которое позволило жителям города послушать трэки любимых исполнителей, проезжая по родному городу.
Музыкальный трамвай стартовал 31 августа в 18:30 от остановки «Музей» и направился в сторону ГГМ. Все желающие могли приобрести билеты прямо на входе в транспортное средство.
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Видео: Альянс: Делай Свое Дело
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По дороге группа «Альянс» исполняла хиты групп Кино, Алиса, Наутилус Помпилиус, Чайф, Сплин, Би-2, Мумий Тролль, а также песни собственного сочинения.
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