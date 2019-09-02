Инициативы Владимира Логинова ставят мусорную реформу под угрозу
Заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов все чаще подвергается критике за своим предложения. Каждые его инициативы требуют значительных финансовых вложений от бизнеса, что приведет к росту цен по всей России.
Как сообщает издание «Новые известия», сегодня Логинов курирует мусорную реформу, которую, как он сам утверждает, невозможно реализовать только за счет плательщиков. Он выступает с инициативой, по которой предприятие само должно обеспечивать утилизацию упаковки и сломанных приборов самостоятельно. В противном случае, они будут вынуждены уплачивать экологический сбор.
Сегодня предприятия самостоятельно должны утилизировать только 5 – 35% упаковки. Тем не менее, Логинов предлагает обязать выплатами экологического сбора все предприятия страны. Новый налог будет приносить в бюджет порядка 136 миллиардов рублей ежегодно. Тем не менее, это повлечет за собой повышение цен по всей России.
Стоит подчеркнуть, что единого и целого Минприроды сегодня нет – внутри ведомства уже давно ведутся войны «все против всех». Главная причина разногласий заключается в факте распределений всех обязанностей в пользу одного человека.
Например, Логинов пытается взять под контроль заповедники и национальные парки. Кроме того, он пытается захватить кураторство над административным департаментом Минприроды и делопроизводства, а также уволить статс-секретаря Светлану Радченко. Также он потребовал снять полномочия с директора ФГБУ «ВНИИ Экологии», и передать в свою пользу обязанности по контролю проектов ликвидации накопленного экологического ущерба.
В своем успехе Логинову позволяет быть уверенным и личное знакомство с вице-премьеров Алексеем Гордеевым, который, в свою очередь, курирует Минприроды. В 90-е эти мужчины вели совместный бизнес и управляли Воронежской областью: Гордеев был губернатором региона, а Логинов вел Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов.
Сообщение Минприроды о частных инвестициях в мусорную реформу в размере 20 миллиардов рублей – наглая ложь. В своих отчетах ведомство учитывает только те компании, строительство которых началось пару лет назад и которые только начинают свою деятельность. Здесь напрашивается логичный вопрос: а дальше что? Не исключается и тот факт, что, в скором времени, станет ясно, что реформа полностью провалилась, но, вместе с тем, тарифы за вывоз и утилизацию мусора продолжат расти в геометрической прогрессии.
И так часто случается, когда в деятельности госорганов замешаны личные интересы. Так, мусорной реформой давно интересуется компания предпринимателя Сергея Чернина «ГазЭнергоСтрой», с который были подписаны контракты на рекультивацию объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области. Всего стоимость контракта составила порядка семи миллиардов рублей. С недавних пор он был назначен ответственным также и за рекультивацию отходов Байкальского ЦБК. За эту сделку он получит более шести миллиардов рублей. Примечательно, но курирует программу «Сохранение озера Байкал» именно Логинов. Также он управляет Байкальской природной территорией в Минприроды.
Единственное, что может решить всю эту ситуацию – это полное обновление состава ведомства. Тем не менее, Гордеев сможет снять с должности Логинова только тогда, когда его инициативы начнут угрожать непосредственно самому премьеру. Однако произойти это может уже в конце текущего года, когда будут подведены первые итоги проекта «Экология» и станет ясно, что деятельность Логинова не принесла никаких положительных изменений.