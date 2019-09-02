На Урале бывшего чиновника будут судить по обвинению в выдаче прав без экзаменов
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший начальник отдела регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый придумал схему, по которой можно было получать деньги за незаконную выдачу удостоверений на право вождения тракторами. Люди, которые получали удостоверения, не сдавали экзамены и не обучались профессии.
С 2014 по 2018 годы чиновник совершил 32 эпизода получения взяток. За это время он получил 905 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей