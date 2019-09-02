Полпред Цуканов поручил проверить медучреждения после «бунта» тагильских хирургов
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил, что в полпредстве были не в курсе назревающей в Нижнем Тагиле проблеме «бунта» хирургов. В связи с этим он поручил создать рабочую группу, дабы не допустить повторения проблемы, пишет «Интерфакс».
Цуканов подчеркнул, что по данной проблеме никто из врачей и руководства больниц в полпредство и правительство не обращался.
Значит, своевременно не смогли донести о существующей проблеме, подчеркнул Цуканов во время встречи с журналистами в этот понедельник.
Николай Цуканов в качестве вероятной причины инцидента назвал нехватку кадров в здравоохранении. В связи с этим была создана рабочая группа, которая призвана разобраться с проблемой и предотвратить возникновение аналогичных случаев в других медучреждениях.
В свою очередь и я дал поручение создать рабочую группу или комиссию, в которую вошли и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор, и прокуратура. Мы будем проверять не только Нижний Тагил, а вообще в целом аналогичные возможные проблемы,резюмировал полпред.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о массовом увольнении всех хирургов ЦГБ № 1, до этого уволились хирурги Демидовской горбольницы. Среди основных причин они называли низкие зарплаты и переработки. В Нижний Тагил приезжала комиссия Минздрава, также организована проверка ФОМС и прокуратуры. По результатам все уволившиеся хирурги забрали заявления. Им пообещали решить вопрос с размером зарплаты и оплатить переработки. Глава регионального Минздрава Андрей Цветков получил выговор от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.