Полпред Цуканов поручил проверить медучреждения после «бунта» тагильских хирургов

Цуканов подчеркнул, что по данной проблеме никто из врачей и руководства больниц в полпредство и правительство не обращался.

Значит, своевременно не смогли донести о существующей проблеме, подчеркнул Цуканов во время встречи с журналистами в этот понедельник.

Николай Цуканов в качестве вероятной причины инцидента назвал нехватку кадров в здравоохранении. В связи с этим была создана рабочая группа, которая призвана разобраться с проблемой и предотвратить возникновение аналогичных случаев в других медучреждениях.

В свою очередь и я дал поручение создать рабочую группу или комиссию, в которую вошли и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор, и прокуратура. Мы будем проверять не только Нижний Тагил, а вообще в целом аналогичные возможные проблемы,резюмировал полпред.