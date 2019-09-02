Сквер скульптуры советского периода в Нижнем Тагиле откроют до конца сентября
Сегодня, 15:26ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров проконтролировал ход работ по созданию сквера скульптур советского периода, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время совещания были уточнены границы земельного участка, на выездном совещании присутствовали специалисты управления архитектуры и градостроительства. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, отметил Валерий Суров. До конца сентября объект должен быть сдан.
В настоящий момент в сквере ведется укладка плитки, засеваются газоны, проводятся завершающие работы по оформлению общего ансамбля.
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Директор музея ИЗО Марина Агеева отметила, что музею 30 сентября исполнится 75 лет, и она рассчитывает, что подрядчик к этой дате завершит все работы.
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