Сквер скульптуры советского периода в Нижнем Тагиле откроют до конца сентября

Во время совещания были уточнены границы земельного участка, на выездном совещании присутствовали специалисты управления архитектуры и градостроительства. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, отметил Валерий Суров. До конца сентября объект должен быть сдан.

В настоящий момент в сквере ведется укладка плитки, засеваются газоны, проводятся завершающие работы по оформлению общего ансамбля.