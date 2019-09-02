«Со вкусом есть вопросы»: губернатор высказался о «золотой» школе в Екатеринбурге

Свердловский губернатор отметил, что посыл помощи родной школе со стороны бизнесмена очень правильный. По поводу выбранного стиля оформления интерьера в школе Куйвашев высказался следующим образом:

А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает.

Губернатор все-таки выразил благодарность Симановскому за помощь образовательному учреждению.

Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах, написал губернатор.