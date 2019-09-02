«Со вкусом есть вопросы»: губернатор высказался о «золотой» школе в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области назвал правильным решение предпринимателя Андрея Симановского реконструировать школу, в которой он учился. Об этом Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.
Свердловский губернатор отметил, что посыл помощи родной школе со стороны бизнесмена очень правильный. По поводу выбранного стиля оформления интерьера в школе Куйвашев высказался следующим образом:
А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает.
Губернатор все-таки выразил благодарность Симановскому за помощь образовательному учреждению.
Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах, написал губернатор.
Андрей Симановский отремонтировал в школе № 106, где он учился, туалет, кабинет русского языка и холл. В интерьере присутствуют позолоченные элементы и лепнина.