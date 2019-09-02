Ученые опровергли влияние генов на сексуальную ориентацию

Масштабные эксперименты были проведены учеными Центра психиатрических исследований при Гарварде. В результате установлено, что влечение человека к людям своего пола обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и окружающей среды и не объясняется только генетической предрасположенностью.

Бен Нил, директор по генетике Центра психиатрических исследований Гарварда, подчеркнул, что таким образом, стоит понять, что не нужно разрабатывать лекарство для геев.