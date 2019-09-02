Ученые опровергли влияние генов на сексуальную ориентацию

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Исследователи установили, что гей-гена, о котором говорилось ранее, как о факторе, влияющим на развитие гомосексуальности, не существует. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Science.
Масштабные эксперименты были проведены учеными Центра психиатрических исследований при Гарварде. В результате установлено, что влечение человека к людям своего пола обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и окружающей среды и не объясняется только генетической предрасположенностью.
Бен Нил, директор по генетике Центра психиатрических исследований Гарварда, подчеркнул, что таким образом, стоит понять, что не нужно разрабатывать лекарство для геев.
Напомним, ранее покинуть Россию была вынуждена глава ЛГБТ-центра в Екатеринбурге Анна Плюснина, после того, как получила угрозы от сообщества «Пила», которое выступает против пропаганды гомосексуализма.
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