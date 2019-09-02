В Екатеринбурге коммунальщики убрали гранитного бесенка с набережной
Сегодня, 13:52ОбществоФото: Е1.ru
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Арт-объект шар-бес, появившийся на набережной Исети в Екатеринбурге в минувшие выходные, убрали коммунальщики, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Арт-объект у Театра драмы был связан с фразой о «городе бесов», ставшей крылатой после пикетов в защиту Театрального сквера. Авторы работы сообщили, что объект олицетворяет настроение города.
Однако сегодня работники коммунальных служб начали смывать краску с объекта. Журналистам издания они пояснили, что не знают причин, по которым решено избавиться от изображения.
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