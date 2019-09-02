В Екатеринбурге на территории Храма-на-крови совершен акт вандализма

Женщина черным маркером нанесла надписи на постамент памятника Романовым. Оскорбительные высказывания адресованы партии «Единая Россия» и РПЦ.

Как сообщили изданию в екатеринбургской епархии, женщина была задержана в момент совершения правонарушения и доставлена в отдел полиции.