В Екатеринбурге на территории Храма-на-крови совершен акт вандализма
Сегодня, 11:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На территории Храма-на-крови женщина совершила акт вандализма, инцидент произошел в ночь 1 сентября, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина черным маркером нанесла надписи на постамент памятника Романовым. Оскорбительные высказывания адресованы партии «Единая Россия» и РПЦ.
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Как сообщили изданию в екатеринбургской епархии, женщина была задержана в момент совершения правонарушения и доставлена в отдел полиции.
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