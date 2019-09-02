В Екатеринбурге преподаватель УрФУ бесплатно спасает собак и кошек

После спасения Виталий Зенков возвращает животных хозяевам либо отдаёт волонтёрам. По его словам, основную работу выполняют именно волонтёры, которые организовывают передержки и и лечат животных. Поэтому Зенкову не нравится, когда пишут только о нём.

Мне в этом смысле всегда бывает немного неловко перед своими товарищами, когда очередной журналистский материал выходит по поводу моей спасательной операции. Я выгляжу как герой, который спасает животное, но моя работа эпизодическая, в то время как ответственность за последующую его судьбу обычно ложится на других людей. Их работа крайне важная, но незаметная, там нет эффектных фотографий,говорит зооспасатель для «Е1».

Но как передаёт городской портал, Виталий Зенков помимо спасения принимает большое участие в дальнейшей судьбе животных: отдаёт за свои деньги животных на передержки.

Фото: е1.ru