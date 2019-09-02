В Екатеринбурге зубной врач пытался взорвать возлюбленную девушку

С девушкой Дмитрий познакомился пять лет назад, они вместе работали в стоматологии на Уралмаше. Практически сразу стал ухаживать за ней и через некоторое время переехал к девушке на квартиру.

Она была старше Димы на четыре года. К тому же у нее уже был ребенок от первого брака. Но Дима очень симпатичный мужчина. Он начал за ней ухаживать и она сдалась. Мы знали о том, что они начали встречаться, они этого не скрывали. Со стороны у них были достаточно гармоничные хорошие отношения,вспоминают коллеги Мурашева.

Через три года коллеги стали замечать, что Дмитрий приходит на работу не в настроении: молчаливый, нервный. Было высказано предположение, что причиной является желание девушки узаконить отношения, которое она высказывала слишком рьяно.

Если его спрашивали, что случилось, он огрызался. Все чаще можно было услышать от него слова: «надоело», «достало»,отмечают коллеги.

По материалам дела, мужчина желал разорвать отношения с возлюбленной, но открыто об этом заявить не смог. Поэтому он решил устранить девушку при помощи взрывного устройства. В качестве сообщника выбрал знакомого, который был должен ему денег. В течение недели дантист изучал то, как изготовить бомбу и позже собрал её на квартире у друга, использовав канистру, сотовый телефон и карбид. День убийства был назначен 16 октября 2018 года.

Дмитрий оставил бомбу товарищу и руководил его действиями дистанционно. Соучастник заранее поставил канистру рядом с подъездом, из которого должна была выйти девушка. А после спрятался в кустах и наблюдал за происходящим. Планы испортила работница ЖЭКа, которая увидела бесхозную канистру и решила выбросить её в мусорный контейнер. В этот момент самодельное взрывное устройство сдетонировало прямо в руках работницы, от искр вспыхнула куртка. Позже следователи выяснили, что детонация произошла из-за того, что товарищ Дмитрия в решающий момент запаниковал и привёл бомбу в действие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецслужб и правоохранительных органов вышли вначале на соучастника (он попал на камеры видеонаблюдения), а потом и на заказчика. На первом же допросе мужчины признались в содеянном и в сентябре суд отправил их в СИЗО.

Дмитрию предъявлена статья 105 УК РФ «Покушение на убийство», максимально ему грозит до 15 лет колонии строгого режима. Его подельник, судя по всему, избежит наказания, так как в ходе следствия он был признан невменяемым. Скорее всего суд отправит его на принудительное лечение. Девушка до сих пор не может поверить, что любимый мужчина желал её смерти. На судебном заседании по мере пресечения она всячески пыталась вступиться за Мурашева и уверяла следователей, что те арестовали не того.