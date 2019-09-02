В Нижнем Тагиле экс-сотрудник банка обвиняется в разглашении коммерческой тайны
Сегодня, 09:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Перед судом в Нижнем Тагиле предстанет экс-сотрудник банка, по версии следствия, передавший стороннему лицу сведения, представляющие банковскую тайну, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мае этого года обвиняемый, работая в должности старшего специалиста отдела досудебного погашения задолженности, вступил в соцсети в переписку с лицом, не являющимся банковским сотрудником. Стороннее лицо предложило ему за вознаграждение оказать услуги по предоставлению конфиденциальных сведений о клиентах банка, составляющих банковскую тайну.
Движимый корыстным интересом обвиняемый предоставил неустановленному лицу скриншоты фотографий с операциями по счету одного из клиентов. Позже клиенту банка пришло сообщение от неустановленного лица с требованием за семь тысяч рублей выкупить у него сведения, иначе данные по операциям по счету будут обнародованы.
Экс-сотруднику банка грозит до пяти лет лишения свободы.
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