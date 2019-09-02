В Нижнем Тагиле экс-сотрудник банка обвиняется в разглашении коммерческой тайны

В мае этого года обвиняемый, работая в должности старшего специалиста отдела досудебного погашения задолженности, вступил в соцсети в переписку с лицом, не являющимся банковским сотрудником. Стороннее лицо предложило ему за вознаграждение оказать услуги по предоставлению конфиденциальных сведений о клиентах банка, составляющих банковскую тайну.

Движимый корыстным интересом обвиняемый предоставил неустановленному лицу скриншоты фотографий с операциями по счету одного из клиентов. Позже клиенту банка пришло сообщение от неустановленного лица с требованием за семь тысяч рублей выкупить у него сведения, иначе данные по операциям по счету будут обнародованы.