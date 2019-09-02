В Нижнем Тагиле ежегодно планируют капитально ремонтировать по три школы
Сегодня, 14:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Ежегодно в Нижнем Тагиле планируется ремонтировать по три общеобразовательные школы, об этом сообщила начальник Управления образования Татьяна Удинцева на торжественном открытии новой школы № 100.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 2 сентября двери открыли 65 школ. В этом году запланирован капитальный ремонт здания школы № 41 на Вагонке, в связи с этим учащиеся приведены в школу № 38. Кроме того, вскоре завершится ремонт в детском саду-школе № 105.
Мы продлили каникулы в этом учреждении, потому что нам необходимо завершить ремонтные работы, которые случились неожиданно,пояснила Удинцева касательно школы № 105.
На следующий год по согласованию с Минобразования Свердловской области будут отремонтированы школы № 24 и № 85.
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