В Нижнем Тагиле ежегодно планируют капитально ремонтировать по три школы

В Нижнем Тагиле 2 сентября двери открыли 65 школ. В этом году запланирован капитальный ремонт здания школы № 41 на Вагонке, в связи с этим учащиеся приведены в школу № 38. Кроме того, вскоре завершится ремонт в детском саду-школе № 105.

Мы продлили каникулы в этом учреждении, потому что нам необходимо завершить ремонтные работы, которые случились неожиданно,пояснила Удинцева касательно школы № 105.