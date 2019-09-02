В Нижнем Тагиле начала работу школа на 1200 учеников

Торжественная линейка и открытие проходило на футбольном стадионе школы. Первые ученики подготовили к празднику несколько творческих номеров, а музыкальное сопровождение обеспечивал эстрадно-духовой оркестр «Тагил-Бэнд».

Честь подать первый звонок выпала первокласснице Полине, 2 сентября у неё день рождения. Владислав Пинаев поздравил девочку и подарил ей мягкую игрушку.

Поздравляя учеников, мэр города в очередной раз отметил уникальность школы, а детям пожелал ярких впечатлений и хороших оценок. После этого первые лица города перерезали ленточку, а ключ от школы был вручен директору Дмитрию Язовских. По его словам, благодаря школе № 100 должно возрасти качество образования в городе. Также Дмитрий Язовских пообещал сделать эту школу лучшей в городе,

Сегодня учителя проводят классные часы и знакомят детей со школой. Я думаю, ещё в течении недели дети будут привыкать. Уже запланированы день здоровья и экскурсии, рассказал Дмитрий Язовских.

Помимо этого, Язовских отметил, что в их школе очень молодой и творческий коллектив, а средний возраст учителей — 37 лет.

У нас сейчас 9 учителей моложе 26. Все очень активные,добавил директор школы № 100.